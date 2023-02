Andrzej Duda wziął udział w zawodach. Prezydent na nartach

- Cieszę się bardzo, że się po raz kolejny się spotykamy, a przede wszystkim - co najważniejsze - że nasi wspaniali zawodnicy, mistrzowie są znowu z nami na tych wspaniałych zawodach po to, by tutaj przez 12 godzin, przez czas tego narciarskiego maratonu zjeżdżać na Polanie Szymoszkowej, na slalomie gigancie, by zebrać środki na kolejny rok edukacji przez sport i rehabilitacji przez sport dla dzieci z niepełnosprawnościami - mówił Andrzej Duda.