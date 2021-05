Andrzej Duda ostro o Rosji. Zdecydowana odpowiedź rzecznika Kremla

Dodał, że działania rosyjskie są "agresywne, imperialne, zabierają ludziom możliwości rozwoju, zabierają ludziom normalne życie, doprowadzają do destrukcji państw, do sytuacji wojennej, gdy ludzie giną, są ranni". - To są działania, które nie mogą być akceptowane przez wspólnotę międzynarodową - zaznaczył prezydent.