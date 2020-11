Andrzej Duda czyta wywiad niemieckiego kardynała. "Jasno, jednoznacznie i w punkt"

"Jarosław Kaczyński do więzienia". Joanna Scheuring-Wielgus o Strajku Kobiet i akcji policji

Kardynał Gerhard Mueller - kim jest kontrowersyjny duchowny?

- O cierpieniach i zmaganiach Polaków o wolność i demokrację z całkowicie niedemokratycznymi Niemcami, od Fryderyka II poprzez Bismarcka do Hitlera, oraz o ich pionierskiej roli w upadku żelaznej kurtyny w Europie przed rokiem 1989 nikt nie chce nic wiedzieć nic, ale chcą ich za to uszczęśliwiać zachodnimi wartościami (aborcją jako prawem kobiet, eutanazją osób chorych i starszych, wczesną seksualizacją i zrównywaniem jakiegokolwiek związku seksualnego z małżeństwem) - mówi duchowny.

Problem w tym, że niemiecki duchowny od lat należy do zażartych krytyków papieża Franciszka. Watykańscy korespondenci stawiają go na równi z amerykańskim biskupem Carlem Mariem Vigano (po raporcie ws. kard. McCaricka duchowny żądał dymisji papieża - red.), który jest koronasceptykiem ostrzegającym prezydenta USA przed "wielkim restem" podczas zamykania gospodarki (koronasceptykiem jest też Muller - red.).

Kardynał Gerhard Mueller w swojej ojczyźnie jest znany z krytyki mediów, a także miał tuszować pedofilię. Najgłośniejsza sprawa wybuchła w 2004 roku, gdy skazany wcześniej za wykorzystywanie seksualne ks. Peter Kramer (po odbyciu kary - red.) został skierowany przez Muellera na nową parafię - sprawę ujawniły lokalni nadawcy. Do sytuacji doszło mimo tego, że niemiecki Episkopat w instrukcji stwierdzał jasno, że "po odbyciu kary sprawcy nie przypisuje się już żadnych zadań, które prowadzą go do kontaktu z dziećmi i młodzieżą".

Według Muellera, który powoływał się na opinię psychiatry, duchowny mógł bez problemu wrócić do posługi z dziećmi. Co innego stwierdził sąd rejonowy, który zgodził się na powrót Kramera do posługi, ale z zakazem zbliżania się do dzieci. Nieoczekiwanie pastor został aresztowany i skazany na kolejne 3 lata pozbawienia wolności za czyny pedofilskie i skierowany do szpitala psychiatrycznego.