Andrusiewicz o zakażeniach: wzrost o 50 proc.

- Jeśli porównamy rok do roku, no to widzimy, że to jest praktycznie dwa razy mniej niż to było rok temu. To jest efekt szczepień i przechorowania oczywiście. Dlatego podejmujemy te decyzje z wielką roztropnością, bo wiemy, że każde obostrzenia, każdy lockdown, który wprowadzimy, jest zabójczy dla naszej gospodarki - powiedział wiceszef resortu zdrowia.