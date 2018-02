Amerykańskie media za Polską. Piszą o zdradzie Niemiec

Konserwatywny tygodnik "Washington Examiner" sugeruje, że Donald Trump powinien przenieść amerykańskie wojska stacjonujące w Niemczech do Polski. Wszystko przez decyzję Angeli Merkel.

Obecnie w Polsce stacjonuje ponad 7 tys. amerykańskich żołnierzy, a w Niemczech jest ich ok. 52 tys. - najwięcej poza granicami USA.

Receptą na zagrożenie ze strony Rosji ma być przeniesienie wojsk amerykańskich do Polski, nawet w obliczu kosztów. To byłby dobry ruch ze względu na położenie kraju i bliskość do państw nadbałtyckich oraz obwodu kaliningradzkiego. Kolejnym plusem są wydatki na obronę, które już teraz wynoszą wymagane 2 proc. i zmierzają w stronę 2,5 proc. PKB.