Ameryka stawia ultimatum. Prezes PiS nie chce żadnych zmian

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wycofa się z ustawy o IPN. A wbrew wszelkim zaprzeczeniom partii, nawet MSZ przyznaje, że prezydent Duda i premier Morawiecki nie są mile widziani w USA. Spór fatalnie wpływa na relacje obu państw.

Winny całego kryzysu

"Fakt” ustalił, że to właśnie Szczerski zapewnił Amerykanów, że Senat RP zmieni nowelizację ustawy o IPN. Zrobił to, nie mając pewności, czy na takie zmiany zgodzi się PiS.

Krótko przed podpisaniem ustawy o IPN do Andrzeja Dudy zadzwonił szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. Prezydent odmówił rozmowy.

Jak ustalił "Fakt” to Szczerski przekonał do tego prezydenta Dudę posługując się argumentem, że Tillerson to urzędnik zbyt niskiego szczebla.

Teraz polityk będzie walczył o poprawę relacji między Polską a Ameryką. Choć to jego wielu członków PiS obarcza winą za kryzys.