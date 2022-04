Ambasador Rosji grozi Polsce. MSZ reaguje

Pytany, czy w obecnym "gorącym okresie" polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne są poddawane prowokacjom i dochodzi do innych incydentów poza remontem dróg wokół ambasady w Moskwie, rzecznik MSZ przyznał, że to się zdarza, a jako przykład podał "bardzo niesympatyczne podejście do wyjazdu polskich dyplomatów i konsulów do Kaliningradu, bardzo nieładne gesty wobec polskiego konsulatu w Irkucku".