Ambasador Polski komentuje artykuł "Jerusalem Post". "Niedopuszczalna manipulacja"

Jacek Chodorowicz odniósł się do artykułu izraelskiego dziennika, w którym zarzucano Mateuszowi Morawieckiemu, że jest "dumny z wydarzeń, które wywołały antysemicką nagonkę w marcu 1968 roku".

- Często dzisiaj słyszymy, że Marzec'68 powinien być naszym powodem do wstydu. Ja uważam, że przede wszystkim Marzec'68 dla Polski, dla Polaków, którzy walczyli o wolność, powinien być powodem do dumy, a nie powodem do wstydu - powiedział wówczas premier.

Polski ambasador w liście skierowanym do gazety wyraził "stanowczy sprzeciw" wobec interpretowania słów Morawieckiego jako pochwały dla antysemityzmu. Chodorowicz podkreśla, że słowa szefa rządu odnosiły się "nie do antysemickiej nagonki, lecz do zakończonej niepowodzeniem rewolty studenckiej"