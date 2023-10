Allegro przełamuje bariery związane ze sprzedażą rzeczy używanych

Co nas powstrzymuje przed odsprzedawaniem niepotrzebnych produktów?

Badania przeprowadzone przez Allegro wykazały, że istnieją pewne bariery, które zniechęcają użytkowników do wystawienia przedmiotów na sprzedaż. Są to m.in. wysiłek związany z przygotowaniem ogłoszenia, konieczność podania parametrów technicznych, określenie właściwej ceny oraz brak pomysłu na to, co można opłacalnie sprzedać. Co więcej, odpowiednio 57% i 47% respondentów wskazuje, że gdyby mogli skorzystać z opcji automatycznego generowania opisu i uzupełnienia danych przedmiotu oraz opcji automatycznego określania jego wartości to skłoniłoby to ich do sprzedawania niepotrzebnych rzeczy częściej niż dotychczas.