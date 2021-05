Alkohol po szczepieniu? Jednoznaczna odpowiedź ministra zdrowia

- Absolutnie odradzam - uciął temat w rozmowie z TVN24 Adam Niedzielski. - Absolutnie tego nie rekomenduję, ponieważ szczepienie to sztuczne wywołanie reakcji organizmu do walki z obcym ciałem, obcym wirusem. I to jest wysiłek dla całego organizmu, dlatego nie można go osłabiać alkoholem - doprecyzował minister zdrowia.