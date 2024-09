Alerty dla trzech województw. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek w Polsce dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady przelotne. Na północy lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 do 22 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, na zachodzie w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy - prognozuje IMGW.