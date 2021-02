Aleksiej Nawalny. Rosja wyrzuca europejskich dyplomatów, w tym Polaka

Rosja wyrzuciła trzech europejskich dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji. Wszystko przez to, że zdaniem rosyjskich władz uczestniczyli w nielegalnych wiecach poparcia dla opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Decyzja zapadła w czasie, gdy szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow rozmawiał z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrello - informuje euobserver.com.

Rosja wyrzuca dyplomatów z powodu Aleksieja Nawalnego

Onet ustalił, że polskie MSZ wezwało właśnie do siebie ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa. To może oznaczać akcję odwetową i wyrzucenie rosyjskiego dyplomaty lub kogoś o podobnej randze. Już po spotkaniu ambasador na antenie TVN24 skomentował, że odbył rozmowę z wiceszefem Marcinem Przydaczem, który wyraził niezadowolenie z decyzji rosyjskich władz. Z kolei wcześniej TVN24 donosił, że wbrew temu co twierdzą unijne źródła, zamiast polskiego dyplomaty wyrzucona ma zostać pracownica konsulatu z Petersburga.