Aleksiej Nawalny a Nord Stream 2. Niemiecka prasa: nie ma łatwego rozwiązania

Niemcy. Aleksiej Nawalny. Dziennik "Die Welt" komentuje:

"W ten sposób Berlin może spróbować rozwiązać kryzys poprzez dialog. Ale co, jeśli Kreml zignoruje te apele? Jeśli Putin zobaczy, że jest licencjonowany przez dobrą wolę Berlina do każdego naruszenia zasad, wtedy niemiecka polityka zagraniczna straci swoje moralne roszczenie i stabilizujący wpływ. Następnie nieumyślnie wspiera międzynarodowe wykroczenia. Dlatego też błędem byłoby dać Nord Stream 2 gwarancje przetrwania w każdym możliwym przypadku".

Niemcy. Aleksiej Nawalny i Nord Stream 2. "Stuttgarter Zeitung” pisze:

"Oczywista reakcja wycofania poparcia dla gazociągu Nord Stream 2, który i tak jest niezwykle krytycznie oceniany przez partnerów UE, nie oferuje łatwego rozwiązania. Inni dostawcy energii chętnie by wskoczyli, gdyby rura niemiecko-rosyjska nie weszła do eksploatacji - tym bardziej USA z flotą gazu płynnego. Ale oznaczałoby to wielkie polityczne zwycięstwo Donalda Trumpa, który w ciągu prawie czterech lat prezydentury zdeptał stosunki transatlantyckie i nałożył sankcje na konsorcjum rurociągu. Nikt nie chce tego w Berlinie, ale w końcu może się to nie udać".