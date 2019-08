Aleksandra Dulkiewicz reaguje na ruch Andrzeja Dudy. "Trudno ukryć rozczarowanie"

Nie było ani weta, ani skierowania sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę dotyczącą budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jest reakcja Aleksandry Dulkiewicz.

Nie takiego ruchu od prezydenta oczekiwały władze Gdańska. Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę dotyczącą budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku . Aleksandra Dulkiewicz zwołała konferencję prasową, by odnieść się do ruchu głowy państwa.

- Bardzo żałuję, że kwestia przyszłości świętego miejsca dla Polaków, jakim jest Westerplatte, jest rozwiązywana z użyciem siły, a nie w dialogu. To podważa zaufanie do aparatu państwowego. Pewnie należy powiedzieć: do aparatu Prawa i Sprawiedliwości - podkreśliła prezydent Gdańska.