Aleksandra Dulkiewicz pisze do Joachima Brudzińskiego ws. 4 czerwca

Prezydent Gdańska odwołała się w czwartek do MSWiA od decyzji wojewody pomorskiego dotyczący obchodów 4 czerwca. W tym dniu miasto chciało na placu Solidarności świętować uroczyście 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów. Jednak Dariusz Drelich (PiS) zdecydował, że plac od 6 do 22 będzie zarezerwowany dla stoczniowców z Solidarności.



"Decyzja wojewody została podjęta z rażącym naruszeniem prawa. A co najważniejsze, godzi w jedną z najistotniejszych wolności obywatelskich, jaką jest wolność pokojowych zgromadzeń" - pisze na Facebooku Aleksandra Dulkiewicz. Poza pismem do Joachima Brudzińskiego, prezydent Gdańska zwróciła się także do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratury Rejonowej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.