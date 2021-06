Aleksander Kwaśniewski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? - Jestem gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii - zadeklarował Donald Tusk w rozmowie z TVN24. - Niebo jest limitem. Nie wyznaczam sobie żadnych ograniczeń - stwierdził. - Nie chcę nikomu wchodzić w drogę, nie chcę sypać piachu w tryby. Rozmawiam, w jaki sposób mogę pomóc, żeby odbudować synergię na opozycji - przyznał Tusk, stwierdzając przy tym, że chce "naprawić sytuację w Platformie".