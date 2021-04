Aleksander Kwaśniewski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Mija 5 lat od wprowadzenia programu 500+. Jak wiele zyskał dzięki niemu PiS?

III fala epidemii koronawirusa zalewa polską służbę zdrowia. We środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 32 874 nowych przypadkach zakażenia; zmarły 653 osoby chore na COVID-19. Czy rząd mógłby i cz powinien coś robić lepiej?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - Składamy je, żeby dać jasny sygnał, że nie będzie zgody na zaniechania i PR - oświadczyli politycy opozycji. Jednym z powodów pisma są wydarzenia z grudnia ubiegłego roku, kiedy to rząd nie zdecydował się na objęcie kwarantanną Polaków wracających do kraju z Wielkiej Brytanii.