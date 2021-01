Aleksander Kwaśniewski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Porozmawiamy przede wszystkim o zaprzysiężeniu Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Biden podpisał już pierwsze akty wykonawcze, które w części wycofują wcześniejsze decyzje Donalda Trumpa. Chodzi m.in. o sprawy klimatu (Biden rozpoczął 30-dniowy powrót USA do Porozumienia Paryskiego), czy też walkę z koronawirusem (Biden wstrzymał proces wychodzenia Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz nakazał władzom federalnym, by w budynkach administracji wymagane było noszenie zakrycia ust oraz nosa). Aleksandra Kwaśniewskiego zapytamy m.in., jaką nadzieją dla świata jest prezydentura Joe Bidena.