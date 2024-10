Alarmujące słowa z Berlina. Błyskawiczna reakcja Kremla

- Siły rosyjskie będą w stanie zaatakować terytorium NATO najpóźniej do końca tej dekady - stwierdził w poniedziałek szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Bruno Kahl, dodając, że Moskwa traktuje Zachód jako wroga. Reakcja Kremla była błyskawiczna: oskarżono Sojusz, że to on dąży do konfrontacji z Rosją.