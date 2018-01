Aktorka pisze listy do Kaczyńskiego. "Uważam go za człowieka niezłomnego, Goliata"

Na Nowogrodzkiej mówi się, że Anna Chodakowska ma wpływ na Jarosława Kaczyńskiego. - Przydaje się znajomość pisania scenariuszy, bo dzięki temu piszę ciekawie i zwiększam szansę, że on to przeczyta - mówi w rozmowie z WP.

Anna Chodakowska, aktorka pisze maile do prezesa Kaczyńskiego. (Anna Chodakowska/Archiwum prywatne)

Powszechnie wiadomo, że prezes Jarosław Kaczyński jest wielkim miłośnikiem kotów. Swoje poparcie dla zwierząt ujawnił także ostatnio w TVP Info, zachęcając do obejrzenia wystawy w Europarlamencie "Niech futra przejdą do historii" i zainteresowania się losem zwierząt futerkowych. - Ludzie mogą żyć bez naturalnych futer i jeśli przestaną zabijać zwierzęta, by produkować ubrania, staną się bardziej ludzcy - mówił. Na Nowogrodzkiej mówi się, że na zaangażowanie prezesa PiS w los zwierząt wpływ ma aktorka Anna Chodakowska.

- Bo ja wiem, czy wpływ? - kryguje się Chodakowska, kiedy do niej dzwonimy zapytać, jak przekonuje prezesa - Zawsze wiedziałam, że on jest pro zwierzęcy. Rozmawiam z nim czasem o ustawach, głównie mailowo.

Anna Chodakowska przyznaje, że mailowa forma komunikacji wynika z faktu, że z prezesem nie sposób się umówić. - On ma za dużo pracy, żeby spotkać się osobiście, więc próbowałam kontaktować się z nim mailowo. Wiem, że je czytał, bo miałam odzew. Napisał, że dziękuje mi za czujność - mówi.

Co było w pierwszym mailu, który aktorka napisała do prezesa? Mówi, że nie pamięta, ale potwierdza, że zwracała się do niego w tematach prawa łowieckiego i zwierząt futerkowych. Ważna jest dla niej kompozycja listu. - Staram się, żeby tekst był napisany prostym językiem, żeby był krótki, bo prezes nie ma czasu na czytanie długich wywodów. Zamieszczam argumenty i jednocześnie staram się, żeby tekst był wyrazisty. Przydaje się też znajomość pisania scenariuszy. Pisząc ciekawie wyrażam szacunek do niego, ale też zwiększam sobie szansę i daję nadzieję, że on to przeczyta.