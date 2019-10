Akcja ratunkowa na Śnieżce. Skandaliczne zachowanie turystów

"Wygląda na to, że zrobienie zdjęć było ważniejsze niż ratowanie życia" - pisze na Facebooku Karkonoski Park Narodowy. Informuje, że niektórzy turyści byli niewzruszeni widokiem nieprzytomnej osoby. Co więcej, mieli pretensje, że straż na czas akcji zamknęła szlak.

W pobliżu Domu Śląskiego pod Śnieżką leżał nieprzytomny mężczyzna. Podobno turyści nie zwracali na niego uwagi. W końcu znalazła się jednak osoba, która wezwała pomoc. Na miejscu pojawił się GOPR, a straż Karkonoskiego Parku Narodowego na czas akcji zatrzymała ruch na szlaku. Nie wszystkim się to spodobało.

Jak donosi na Facebooku Karkonoski Park Narodowy, niektórzy turyści mieli pretensje do straży o to, że zamknęła szlak. To nie wszystko.