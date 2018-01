Akcja ratownicza w rejonie Babiej Góry. 5 osób wezwało GOPR na pomoc

Ratownicy GOPR-u zakończyli akcję ratunkową w rejonie Babiej Góry. Piątka osób, która zgubiła się w tych okolicach została odnaleziona.

Na stokach po północnej stronie Babiej Góry pokrywa śnieżna wynosi ok. 55cm, autrzymująca się temperatura to mniej więcej -3 stopnie Celsjusza. GOPR ostrzega, że panujące tam warunki do wędrówki są niekorzystne.