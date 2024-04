Akcja ratownicza w kopalni Mysłowice-Wesoła

Kolejny wypadek w kopalni Mysłowice-Wesoła

To kolejny w ostatnich tygodniach wypadek w tej samej kopalni. 30 marca w kopalni Mysłowice-Wesoła doszło do samoistnego wstrząsu, w wyniku którego poszkodowanych zostało czterech górników. Górnicy doznali urazów m.in.: stłuczenia głowy, łokcia, podejrzenie złamania kości podudzia. Rejon, w którym doszło do wypadku, został wyłączony z eksploatacji.