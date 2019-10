Agresywna kobieta pogryzła policjanta. Grożą jej 3 lata więzienia

Do zdarzenia doszło w Świętochłowicach (woj. śląskie). 33-letnia mieszkanka miasta znieważyła policjanta, a następnie go pogryzła. Została obezwładniona i trafiła na posterunek. Co ciekawe, badanie na zawartość alkoholu wykazało, że była trzeźwa.

Świętochłowice. O dalszym losie 33-latki zadecyduje sąd. (East News)

Patrol drogówki ze Świętochłowic zauważył kobietę, która wysiadając na przystanku weszła za tramwaj, a tym samym popełniła wykroczenie.

"Kobieta na widok podjeżdżającego do niej radiowozu policji zaczęła się oddalać. Stróże prawa ruszyli za nią i już po chwili zatrzymali kobietę" - informuje Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.

Wtedy 33-latka zaczęła być agresywna. Przeklinała i pogryzła jednego z policjantów. Zdaniem mundurowych, próbowała w ten sposób uniemożliwić im pracę i uniknąć odpowiedzialności za popełnione wykroczenie.

Została przewieziona do miejscowej jednostki policji, gdzie po badaniu na zawartość alkoholu w organizmie okazała się trzeźwa.

Zamiast otrzymania niewielkiego mandatu teraz usłyszała poważne zarzuty. Grozi jej do 3 lat więzienia.

O dalszym losie 33-latki zadecyduje sąd.