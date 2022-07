Agent KGB w amerykańskiej armii? Posługiwał się tożsamością zmarłego dziecka

Jan Neumann, były oficer kontrwywiadu FSB, który uciekł do USA w 2008 roku, podkreślił w rozmowie z thedailybeast.com, że tak skuteczna kradzież tożsamości wymaga "specjalnych umiejętności". - Co ich do tego skłoniło? Kto ich tego nauczył? I po co? - zastanawia się Neumann.