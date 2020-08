Agata Kornhauser-Duda. Jaka pensja dla pierwszej damy?

Agata Kornhauser-Duda od 2015 roku jest pierwszą damą. Dotychczas nie dostawała za to wynagrodzenia i to pomimo tego, że zrezygnowała z pełnienia swoich zawodowych obowiązków. To jednak może się już wkrótce zmienić. Posłowie zagłosowali za projektem zmian w wynagrodzeniach najważniejszych osób w państwie. W ustawie jest mowa o pensji dla pierwszej damy.

Jeśli ustawa zostanie przegłosowana przez senat i podpisze ją prezydent, to pensja Agaty Kornhauser-Dudy będzie jedną z najwyższych na świecie. Jest sporo krajów, gdzie pierwsza dama nie pobiera wynagrodzenia. Tak jest w przypadku pierwszych dam Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Czech czy Chorwacji wykonują swoją funkcję społecznie. Portal money.pl zwraca uwagę na to, że wynagrodzenia dla pierwszych dam zdarzają się za to w biedniejszych krajach, na przykład w Kenii żony prezydentów zarabiały ok. 8 tys. dolarów miesięcznie.