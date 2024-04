Afera wizowa. Minister nauki ujawnia szczegóły

Minister nauki zaznaczył, że do jego resortu napływa "strasznie dużo wniosków" pseudouczelni. - Mówimy o polskich uczelniach, które organizują nabory i występują do MSWiA oraz ministerstwa nauki o zgodę na przyjmowanie zagranicznych studentów. Wspólnie z ministrem Kierwińskim bardzo pilnujemy tego, co to są za uczelnie. Mamy powołany zespół, który od dwóch miesięcy pracuje również nad uszczelnieniem tego systemu, nad tymi aferami wizowymi dotyczącymi studentów - poinformował.