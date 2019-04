Afera w CBA. Prokuratura i Rzecznik Praw Obywatelskich zajęli się sprawą

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające z zawiadomienia byłego oficera CBA Wojciecha J. Sprawą zajął się również Rzecznik Praw Obywatelskich. W tle jest afera obyczajowa z udziałem znanego polityka Prawa i Sprawiedliwości.

Rzecznik interweniuje

Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował w sprawie zapytania do Prokuratury Generalnej. O interwencję poprosiła pełnomocnik Wojciecha J. – mecenas Beata Bosak-Kruczek.

"W sprawie tej RPO dostrzegając, iż podnoszona w zawiadomieniu problematyka wiąże się z funkcjonowaniem służby specjalnej (…) skierował pisemne wystąpienie do Prokuratora Krajowego prosząc o zaprezentowanie bliższych danych oraz informacji odnośnie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa – czytamy w piśmie podpisanym przez Sławomira Kaźmierczaka z biura RPO.

Wojciech J. to były oficer CBA. Służbę w Biurze rozpoczął w 2016 roku. Niedługo później szef CBA Ernest Bejda delegował go na Podkarpacie celem wykrycia nieprawidłowości w pracy Biura w Rzeszowie. A także do ujawnienia szczegółów tzw. afery podkarpackiej, w którą zamieszani byli prominentni politycy, biznesmeni i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Przy okazji Wojciech J. miał znaleźć kompromitujące materiały dotyczące byłego szefa CBA Pawła Wojtunika.