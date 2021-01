Afera szczepionkowa. Nowe informacje o rektorze Zbigniewie Gaciongu

Kto ponosi odpowiedzialność za to, że szczepionki na COVID-19 nie trafiły do lekarzy i studentów uczelni, ale do znanych osób? To ma wyjaśnić kontrola NFZ, a także postępowanie wewnętrznej komisji uczelnianej. Ale już dziś wiadomo, że zabiegi nie mogłyby się odbyć bez zgody rektora uczelni Zbigniewa Gacionga.

Według KRS, jeszcze do niedawna Gaciong zasiadał w zarządzie spółki "Synergia-WUM”. Miało to miejsce od kwietnia 2017 r. do października 2020 r. Prezesem firmy od połowy 2018 r. jest Konrad Korbiński, były doradca i szef gabinetu politycznego ówczesnego ministra zdrowia, a obecnie europosła Koalicji Obywatelskiej Bartosza Arłukowicza. Korbiński przed laty był również dyrektorem biura Stowarzyszenia Ruch Poparcia Palikota, a także współpracował z SLD.

"Apeluję do Państwa: zgłaszajcie się do szczepień w pierwszym możliwym terminie. Jako osoby związane z ochroną zdrowia jesteśmy w szczególnej sytuacji. Z jednej strony jesteśmy bardziej niż inni narażeni na zakażenie, z drugiej strony musimy być zdrowi, żeby pomagać innym zmagać się z różnymi chorobami. Szczepionka jest dla wszystkich przepustką do normalności, do świata jaki znamy, do studiowania i pracowania bez obaw, do spotkań z rodziną i przyjaciółmi, do korzystania z życia bez cienia rzucanego przez pandemię, do skończenia ze strachem o zdrowie i życie naszych najbliższych z powodu możliwości zakażenia SARS-CoV-2.(…)” – mówił Gaciong na specjalnym filmie.