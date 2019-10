Afera Mariana Banasia. PO-KO składa wniosek do Zbigniewa Ziobry

- Zamierzamy złożyć wniosek do Prokuratora Generalnego ws. wszystkich zarzutów wobec Mariana Banasia - przekazał na konferencji Cezary Tomczyk. Poseł Platformy Obywatelskiej stwierdził, że sprawa musi zostać zbadana przez niezależne organy ścigania.

- Po miesiącach analizy CBA, Biuro informuje, że może zbadać oświadczenia majątkowe do 5 lat do tyłu - relacjonował Tomczyk. Poseł PO razem z rzecznikiem Janem Grabcem poinformowali, że składają wniosek do Zbigniewa Ziobry.