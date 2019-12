Afera Mariana Banasia "kręci polityków"? Adam Hofman: "szef NIK nie jest bezbronny"

- Wyobraża sobie pan przecież taką sytuację, że teraz Marian Banaś wszczyna kontrole różnych służb, instytucji, ich wydatków, pokazuje różne faktury, no przecież to może być nieprzyjemne - zauważył Adam Hofman. Były polityk uważa, że sprawa szefa NIK-u to prawdziwa gra polityczna.

Adam Hofman uważa, że Marian Banaś ma asy w rękawie (PAP, Fot: Leszek Szymański)

- To jest gra o życie dla Mariana Banasia - uznał Adam Hofman, komentując aferę z szefem NIK. Zdaniem byłego posła ta sprawa "kręci polityków". - Widzą w końcu prawdziwą polityczną grę, nie udawaną, tylko prawdziwą - wyjaśnił.

I dodał, że Banaś "nie jest bezbronny". - Wyobraża sobie pan przecież taką sytuację, że teraz wszczyna kontrole różnych służb, instytucji, ich wydatków, pokazuje różne faktury, no przecież to może być nieprzyjemne - zauważył.

Hofman uznał, że PiS powinien "zacisnąć zęby i jechać dalej". - [Banaś - red.] nie jest przecież młodzieniaszkiem i podpisując rezygnację z NIK-u de facto skazałby się na taką nie do odrobienia infamię na swoim nazwisku, więc uznał: "trudno, co ja mam do stracenia" - zaznaczył.

Były polityk PiS skomentował również prawdopodobny start Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. - On na serio odbierze głosy opozycji. To akurat nie jest zła wiadomość dla prezydenta Dudy - stwierdził.

Źródło: RMF FM