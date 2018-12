Adwent 2018. Jak długo potrwa? Czym są rekolekcje i roraty?

W niedzielę rozpoczął się adwent – szczególny okres w Kościele chrześcijańskim. Czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Okres rorat i rekolekcji, podpowiadamy czym są i jak długo potrwa adwent.

Adwent 2018. Jak długo potrwa?

Adwent (łac. adventus , czyli przyjście), jest okresem w Kościołach chrześcijańskich trwającym od czwartej poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli, do zmierzchu 24 grudnia (czyli Wigilii). Jest to czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Na adwent składają się cztery kolejne niedziele adwentowe. W pierwszą z nich rozpoczyna się w Kościołach chrześcijańskich rok liturgiczny. W czasie adwentu w liturgii dominuje kolor fioletowy.

„(przyp. red. adwent) To właściwy okres, by otworzyć nasze serca, aby zadać sobie konkretne pytania o to, jak i dla kogo poświęcamy nasze życie” - stwierdził papież Franciszek przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański" w Watykanie, cytowany przez IAR. Zaznaczył, że "w ciągu tych czterech tygodni jesteśmy wezwani do porzucenia zrezygnowanego i schematycznego stylu życia, ożywiając nadzieje i marzenia na nową przyszłość".