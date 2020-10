Adolf Kudliński nie żyje. Słynny preppers miał 69 lat

Adolf Kudliński nie żyje - ta smutna wiadomość pojawiła się w niedzielę 24 października po południu. Najsłynniejszy polski preppers zmarł w nocy z soboty na niedzielę we wsi orzechówka w województwie świętokrzyskim.

Adolf Kudliński nie żyje. To znany polski proppers i gwiazda You Tuba

Adolf Kudliński jako preppers założył także kanał w serwisie You Tube, który śledziły miliony Polek i Polaków zainteresowanych sztuką surwiwalu.

W Orzechówce, gdzie mieszkał, Adolf Kudliński stworzył muzeum siekier. Zgromadził tam także olbrzymie pokłady żywności i zapasów, które można by wykorzystać w trakcie kataklizmu.

Adolf Kudliński nie żyje. Miał problemy z prawem

Adolf Kudliński znany jest także polskim organom ścigania. Mężczyzna w marcu bieżącego roku został skazany przez sąd w Starachowicach na pół roku więzienia. Powodem było nawoływanie do nienawiści na tle etnicznym.

Powodem jego problemów z prawem stała się mafia rumuńskich grzybiarzy, o których pisaliśmy też na łamach Wirtualnej Polski. Mężczyzna apelował do mieszkańców regionu by "wzięli sprawy w swojej ręce". Proppers skrytykował też działania policji, która, zdaniem Adolfa Kudlińskiego, to w większości obywatele Ukrainy i "nie jest im na rękę" ściganie rumuńskiej mafii.