Adam Niedzielski. Minister zdrowia w oświadczeniu ujawnił, jaki ma majątek

Jako referendarz sądowy, żona ministra również musiała ujawnić stan posiadania. Zrobiła to kilka miesięcy wcześniej, bowiem w maju 2020 r.

Co ciekawe, dane w oświadczeniach majątkowych ministra i jego żony różnią się od siebie. Różnice mogą jednak wynikać stąd, że oświadczenie złożone w sądzie dotyczyło roku 2019. Niedzielski swój dokument składał natomiast w sierpniu br.

Jak wynika z oświadczenia majątkowego żony ministra, mają wspólnie 380 tys. zł oszczędności (w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej). Niedzielski wpisał 40 tys. zł. W oświadczeniu żony nie ma informacji o domu, o którym informował Niedzielski. Jest za to mieszkanie 90,1 m.kw. i garaż 21,8 m.kw. Na swoim koncie mają również kredyt hipoteczny do spłaty. Stan zadłużenia to 87,8 tys. franków szwajcarskich.