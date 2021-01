Adam Niedzielski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? O północy ruszyły zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 osób z rocznika 1941 i z roczników niższych. Termin można zarezerwować przez internet, telefon lub w punkcie szczepień. Zainteresowanie już jest ogromne. Pojawiły się pierwsze problemy. Czy wiadomo, ilu seniorów już zarejestrowało się na szczepienie?

Rektor WUM stwierdził, że "kryzys wizerunkowy" uczelni jest związany nie tylko z błędami, które popełniono podczas organizacji szczepień, lecz także z "bezprecedensowym manipulowaniem opinią publiczną przez Adama Niedzielskiego". Co na to minister zdrowia?

Zapytamy też o obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Po 18 stycznia zostaną utrzymane wszystkie dotychczasowe obostrzenia; wyjątkiem będzie powrót do szkoły i nauczania stacjonarnego dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Jakie są plany co do ewentualnego dalszego luzowania obostrzeń?