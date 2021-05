Adam Bodnar z ostatnim wystąpieniem w Sejmie w roli Rzecznika Praw Obywatelskich

Po Bodnarze głos ze strony klubu PiS zabrał Krzysztof Lipiec. Który skrytykował ustępującego RPO za podważanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. - Chwała Bogu, że to już ostatnie pana wystąpienie przed tym Sejmem - mówił. W jego ocenie Bodnar wykonywał swoją funkcję czynnie uczestnicząc w sporze politycznym w Polsce, co powinno go dyskwalifikować z pełnienia roli RPO. Zdaniem Lipca, Bodnar zaniedbywał prawa obywateli do wolności religijnej. - To nie jest mój rzecznik - wołał z mównicy.