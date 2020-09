Adam Bodnar podsumowuje swoją kadencję

Adam Bodnar o swojej porażce

Rozmowa zaczęła się od krótkiego podsumowania działalności RPO przez ostatnie 5 lat. Piasecki zwrócił, uwagę że mimo intensywnej pracy Bodnarowi nie udało się realnie wpłynąć na kontrolowane przez PiS życie publiczne w Polsce. - Mam mieszane uczucia, co do swojej działalności. Faktycznie nie zdołałem wpłynąć na władzę i poczytuję to sobie za porażkę. Dlatego moje wystąpienie w Sejmie i w Senacie było tak gorzkie - stwierdził.