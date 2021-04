Adam Bielan gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Lider Porozumienia Jarosław Gowin nie ukrywa, że sytuacja w Zjednoczonej Prawicy nie jest najlepsza. Jego zdaniem "naturalne różnice przekroczyły masę krytyczną". To prosta droga do rozpadu koalicji i wcześniejszych wyborów. - Można jednak z tej drogi zawrócić - twierdzi Gowin.