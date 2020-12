Adam Bielan gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Polska i Węgry wstępnie zaakceptowały propozycję Niemiec dotyczącą budżetu Unii Europejskiej. Jest w niej zapis, że sam fakt naruszenia praworządności nie może uruchamiać zawieszenia płatności funduszy unijnych.

Nie podoba to się jednak liderowi Solidarnej Polski i ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. "Konkluzje interpretujące i wytyczne nie są prawem! Prawem jest rozporządzenie. Jeżeli rozporządzenie łączące budżet z ideologią wejdzie w życie, będzie to znaczące ograniczenie suwerenności Polski i złamanie europejskich traktów. Nie zgadzamy się na to!!!" - napisał na Twitterze.