Adam Bielan gościem programu "Tłit"

Za nami 1 września i powrót do szkoły. Nie wszędzie rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się stacjonarnie. W niektórych miejscowościach w ogóle go nie było. Powodem jest koronawirus i jego stwierdzenie u kilku nauczycieli i uczniów.

Strach przed koronawirusem udziela się jednak rodzicom, co widać po wiadomościach przesłanych do Wirtualnej Polski za pomocą dziejesie.wp.pl. Rodzice uczniów informowali nas o podpisywaniu deklaracji, w której musieli zaakceptować to, że ich dziecko narażone jest na "zakażenie i ryzyko powikłań COVID-19, w tym nieodwracalne uszkodzenie płuc i zgon". Do sprawy odniosło się już Ministerstwo Edukacji Narodowej, które podkreśliło, że podpisanie dokumentu nie jest wymagane.