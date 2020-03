Absurd z testami na koronawirusa. Urzędnicy zarekwirowali maszynę szpitalowi, by oddać innemu

Ministerstwo Zdrowia chwali się, że z dnia na dzień rośnie liczba wykonywanych testów na obecność koronowirusa. Według ekspertów WHO właśnie duża liczba testów wraz w wynikami pokazują prawdziwy obraz z epidemii koronawirusa. Historia z Grodziska Mazowieckiego odsłania kulisy tej walki.

Już 10 dni temu dyrektor Szpitala Zachodniego Krystyna Płukis wykazała się zapobiegliwością i postanowiła kupić sprzęt do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa. Obdzwoniła wszystkich przedstawicieli firm medycznych, jacy współpracowali z jej szpitalem. Udało się!

- Uzyskałam informację, że u jednego z dystrybutorów jest dostępna maszyna, która do tej pory była urządzeniem demonstracyjnym. Sprzęt miał gwarancję producenta. Cały rynek i tak jest już wyczyszczony z takich urządzeń. Oczywiście zadeklarowałam, iż bierzemy ten sprzęt - relacjonuje WP Krystyna Płukis.

Koronawirus w Polsce. Bitwa o maszynę do testów

Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego wraz z radnymi szybko potwierdzili, że mają w kasie wolne 140 tys. zł potrzebne na zakup sprzętu. Gdy tylko w lokalnych mediach ogłoszono ten mały sukces w przygotowaniach do epidemii, do sprawy wtrącił się krajowy konsultant ds. obronności. Dyrektorka otrzymała decyzję, że sprzęt zostaje przejęty przez konsultanta i trafi do szpitala zakaźnego w Grudziądzu.