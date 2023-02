Abramsy dla Ukrainy wcześniej niż zakładano? Zaskakujące doniesienia

Tym samym przyjęcie odpowiednich decyzji może potencjalnie przyspieszyć dostawy sprzętu do Ukrainy. - Gdyby administracja miała poczucie pilności, aby pomóc Ukrainie wygrać, wtedy sprowadziliby ukraińskie załogi czołgów i dowódców do Polski lub Niemiec na szkolenia, a następnie wysłali maszyny do Ukrainy, aby były do dyspozycji ukraińskiego sztabu generalnego - powiedział Hodges pod koniec stycznia. - To wszystko mogłoby się wydarzyć w ciągu najbliższych dwóch lub trzech miesięcy - zaznaczył.