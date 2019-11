Abp Sławoj Leszek Głódź w Gdańsku: "my służymy człowiekowi, jesteśmy przy ludziach"

Abp Sławoj Leszek Głódź w czasie porannej mszy w Gdańsku wyraził nadzieję, że nieżyczliwe mu media nawrócą się. Głódź jest ekspertem na konferencji poświęconej godności ludzi pracy. Z konferencji wyrzucono dziennikarzy TVN24 i Gazety Wyborczej.

Abp Marek Jędraszewski odniósł się do medialnych informacji na jego temat

W czasie porannej mszy w kościele św. Brygidy w Gdańsku, abp Głódź zwrócił się do wiernych: - Pisała prasa, że dwóch reakcyjnych arcybiskupów, ja i Jędraszewski, spotyka się dziś w Gdańsku. My jesteśmy przy ludziach, przy ich problemach. My służymy człowiekowi, ojczyźnie, szczególnie w przeddzień Niepodległej. Witam przedstawicieli mediów: życzliwych i obojętnych. Także tych nieżyczliwych, aby się nawracali.

Głódź dostał brawa od obecnych w bazylice Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności; posła PiS Janusza Śniadka i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

Msza rozpoczęła w Gdańsku konferencję poświęconą prawom i godności ludzi pracy. Organizatorem konferencji jest NSZZ Solidarność. Panele dyskusyjne i odczyty odbywają się w Sali BHP. W czasie mszy homilię wygłosił arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski. Mówił, że Kościół swoją pasterska troską obejmuje ludzi pracy.

- Nie może być prawdziwej demokracji bez obiektywnych, trwałych wartości – mówił Jędraszewski. – Demokracja łatwo może się łatwo zmienić w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm. Nie ma demokracji tam, gdzie się przedstawia coraz bardziej przerażające karykatury miłości.

Jędraszewski przypomniał, że polski Kościół od lat jest obiektem prześladowań: - Męczennika księdza Jerzego Popiełuszkę też oskarżano, że miesza się do polityki.

Przed kościołem stały dwie gdańskie feministki z transparentem ”Jędraszewski i Głódź – duchowi liderzy pogardy i nienawiści”. Joanna Krysiak, feministka, powiedziała WP: - To są opary absurdu, że Jędraszewski i Głódź są zapraszani przez Solidarność na konferencję poświęconą godności ludzkiej. To są eksperci? To mistrzowie pogardy i nienawiści i z pasją depczą godność ludzi. Oni sieją nienawiść i odczłowieczają ludzi, np. gejów i lesbijki czy uchodźców.

Głódź: "Dzień dobry i do widzenia"

Wstępu na konferencję w Sali BHP nie dostali TVN i Gazeta Wyborcza. To zakaz wystawiony przez NSZZ Solidarność. Rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski, wyrzucając z Sali BHP dziennikarza Dariusza Gałązkę z Gazety Wyborczej Trójmiasto oraz reporterkę Dominikę Ziółkowską z TVN24 powiedział: - Proszę nie odbierać tego osobiście. To decyzja organizatora, kogo zaprasza, a kogo nie. Do widzenia!

Sebastian Łupak

Dziennikarze protestowali na darmo. Musieli opuścić salę. Przed salą BHP doszło wcześniej do przepychanek między dziennikarzami a ochroną. Ochroniarze odpychali dziennikarzy próbujących zadawać pytania wchodzącemu do sali abp Głodziowi.

Głódź, pytany czy i kiedy odniesie się do oskarżeń o mobbing i wyłudzanie pieniędzy, powiedział tylko: - Dzień dobry i do widzenia!

Trzy kobiety przed Salą BHP protestowały przeciwko Głodziowi. Jedna z nich powiedziała: - W 1973 roku miałam ocenę celującą na maturze z religii, więc jestem wyedukowana. Głódź to hipokryta, oszust i kłamca. Jeśli bałby się Boga, zachowywałby się inaczej. A może wie, że Boga nie ma i trzeba się szybko nachapać, tu i teraz.

Duda: dziękuję ekscelencjom za niedziele bez handlu

W czasie konferencji w Sali BHP (WP została wpuszczona) ogłoszono, że prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki ustalają właśnie skład rządu w Warszawie, stąd ich nieobecność w Gdańsku. Duda odczytał list od Kaczyńskiego, w którym ten po raz kolejny przypomniał, że PiS jest wierny dziedzictwu Solidarności i nauce społecznej Kościoła.

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, dziękował Głodziowi i Jędraszewskiemu: - Nasz związek jest chrześcijański. Dlatego my wskazaliśmy na wyjątkowość niedzieli jako dnia dla Boga i rodziny. Dziękuję Kościołowi i ekscelencjom za wsparcie w naszej batalii o wolne niedziele bez handlu.

Duda mówił dalej, że światem rządzi – za pomocą cwanego marketingu - globalny i bezosobowy bóg zysku. Ale Solidarność może to zatrzymać.

Duda: - Tylko Kościół katolicki może przeciwstawić korporacjom i koncernom swoją ekonomię: społeczną naukę Kościoła. Pomnażanie zysku to degradacja człowieczeństwa. My musimy pracować ciężko, ale z Bogiem i modlitwą. Modlitwa i wspólne działania pozwoliły pokonać komunizm. A my teraz musimy zatrzymać globalny biznes.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w swoim wystąpieniu narzekał na współczesną rozwiązłość: - Co dziś panuje? Jest jednak wielka pochwała przyjemności. Niszczy się instytucję małżeństwa. Nie ma prawdy, jest postprawda. A my, w Kościele, upominamy się o człowieka.

Abp Sławoj Leszek Głódź swoje wystąpienie zaczął od pochwały pod adresem obecnego na sali prezesa TVP Jacka Kurskiego: - Oglądalność TVP z dnia na dzień rośnie – stwierdził.