Abp Marek Jędraszewski: rodzina jest zagrożona, atakowana

- To głosił światu, ale także to pokazywał swoim życiem. Nie było u niego rozdźwięku między tym, co mówił, a tym, jak żył, co najbardziej widać w tym, jak umiał przyjąć cierpienie - mówił abp Marek Jędraszewski. Zaznaczył, że Jan Paweł II swój wysiłek kierunkował właśnie na głoszenie światu Chrystusa.