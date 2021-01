Abp Marek Jędraszewski o pomyśle referendum ws. aborcji. "Nie wolno"

"Afera szczepionkowa" prowokacją PiS? Krytyczny głos z PO

Abp Marek Jędraszewski o Herodzie i dzieciach. "Śmiertelne zagrożenie"

Abp Jędraszewski, odnosząc się do postaci Heroda, uznał, że niektórzy ludzie "częstokroć w niezaplanowanym dziecku widzą dla siebie śmiertelne zagrożenie". - Dlatego uważają, że to dziecko nie powinno dalej istnieć i określają w różny sposób to, co jest już i co tworzy się w łonie matek, by nie powiedzieć: to już jest dziecko - dodał metropolita krakowski.