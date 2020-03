Abp Gądecki apeluje o solidarność i wyrozumiałość wobec obostrzeń

Przesłanie przekazało w sobotę biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Gądecki wskazał, że kościoły nie są zamknięte, są otwarte dla modlitwy prywatnej, niemniej jednak „jesteśmy zobowiązani do respektowania porządku naturalnego, jaki jest wymuszony przez stan epidemii".

Przewodniczący KEP wezwał wszystkich do wyrozumiałości wobec ograniczeń, jakie wiążą się z wprowadzonym stanem epidemii. Poprosił też, aby modlić się za osoby w służbie publicznej.

- Czy to będzie kierowca autobusu, czy pracownik przy kasie, za każdym razem jest to człowiek w jakiejś mierze przerażony. Tu jest z pewnością tytuł, żeby modlić się za tych, którzy są w służbie publicznej i którzy z tej służby nie mogą się zwolnić- podkreślił abp Gądecki.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że w każdym położeniu potrzebna jest solidarność i ludzie, którzy wyjdą z pomocą do osób potrzebujących.

- Sytuacja budzi trwogę ludzi o miejsca pracy, o możliwość utrzymania rodzin, o krach, który może spowodować załamanie całej gospodarki. Ponad to wszystko w każdym położeniu potrzebna jest solidarność, potrzebni są ludzie, którzy wyjdą z pomocą do tych, którzy są starzy, samotni, którzy potrzebują, by ktoś im zrobił i przyniósł zakupy, potrzeba też kontaktu choćby telefonicznego, aby ludzie nie czuli się całkowicie samotni - podkreślił.