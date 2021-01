Aborcja w Polsce. Lewica złożyła zawiadomienie do prokuratury na prezes Julię Przyłębską

Lewica złożyła w piątek zawiadomienie do prokuratury na prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską. W ocenie ugrupowania, prezes TK m.in. przekroczyła uprawnienia funkcjonariusza publicznego doprowadzając do wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20 w wadliwym trybie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

W piśmie Lewicy do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście napisano: "Zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia na szkodę interesu prywatnego i publicznego przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień funkcjonariusza publicznego przez Julię Przyłębską, która doprowadziła do wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20 w wadliwym trybie oraz opublikowania uzasadnienia wyroku z naruszeniem procedur, zasady niezawisłości sędziowskiej oraz zasady trójpodziału władzy, narażając setki tysięcy osób na uszczerbek na zdrowiu".

Aborcja w Polsce. "Julia Przyłębska naruszyła procedury"

Uzasadniając zawiadomienie posłanka Wanda Nowicka podkreślała, że "Julia Przyłębska naruszyła procedury dotyczące dopuszczenia sędziów do orzekania". "Z 11 sędziów, którzy brali udział w decyzji niby-wyroku z 22 października, aż 6 osób nie powinno brać w nim udziału. Są to czterej sędziowie-dublerzy: pan (Mariusz) Muszyński, pan (Jarosław) Wyrembak, pan (Justyn) Piskorski i pani Przyłębska, którzy zostali wybrani z wadą, a zatem orzeczenie, w których biorą udział również są wadliwe" - oceniła.

Posłanka zarzuciła też, że złożony przez polityków wniosek do TK nie spełniał wymogów wniosku do TK. "Tam powinny być zadane pytanie o zgodność z konstytucją, tymczasem tam zostały zaproponowane określone rozwiązania prawne, które pani Julia Przyłębska przyjęła i doprowadziła do tego, że stało się to orzeczeniem Trybunału, tym samym doprowadziła do tego, że Trybunał Konstytucyjny, choć jest władzą sądowniczą, przejął rolę władzy ustawodawczej" - podkreślała.