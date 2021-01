Aborcja w Polsce. Koalicjant PiS chce nowelizacji ustawy "Za życiem". Prace się odwlekają

Jak dodaje: - Chcielibyśmy, żeby nowelizacja ustawy "Za życiem" była procedowana jak najszybciej i jak najszybciej weszła w życia. Trzeba to uregulować systemowo, dlatego trzeba zrobić to tylko ustawą.

- Chcemy wprowadzenia obowiązku informowania kobiety, u której stwierdzono wadę letalną płodu, o możliwości skierowania do hospicjum perinatalnego. Tam kobieta w zagrożonej ciąży znajdzie profesjonalną opiekę lekarzy, psychologów, duchownych. Takich hospicjów jest w Polsce kilkanaście. Są finansowane z NFZ. Lekarze często nie wiedzą o ich istnieniu. Nie wiedzą o nich także rodzice - przekonują nas autorzy projektu z Solidarnej Polski.

- Chcemy, by w szpitalach byli koordynatorzy perinatalnej opieki paliatywnej. By były konsylia składające się z lekarzy, psychologów, którzy ustalą miejsce porodu, sposób objęcia ochroną kobiety do czasu porodu i po porodzie. Kobiety, które zdecydują się urodzić dzieci z wadą letalną, będą miały możliwość przebywania w osobnych salach, zapewniających intymność. Zapewniona zastanie im także stała obecność osoby bliskiej, a także opieka psychologa - wyliczają założenia projektu jego autorzy z partii Zbigniewa Ziobro.