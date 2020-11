Aborcja. Projekt ustawy Andrzeja Dudy trafił do Komisji Zdrowia

Aborcja to temat, który nie schodzi z ust tysięcy Polek i Polaków już od 13 dni. Powodem jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Aborcja. Projekt ustawy Andrzeja Dudy trafił do komisji

By ugasić społeczne protesty, prezydent Andrzej Duda w piątek 30 października poinformował, że przygotował projekt ustawy, który ma przywrócić aborcję ze względu na stwierdzenie tzw. letalnych wad płodu.

Projekt ustawy aborcyjnej jest już w Sejmie, a jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, we wtorek 3 listopada trafił on do sejmowej Komisji Zdrowia, która wkrótce podejmie prace nad jej udoskonaleniem.