Aborcja. Politycy niezdecydowani, a Polacy?

Od lat aborcja jest przedmiotem politycznych sporów. Niektórzy politycy głosują w Sejmie niezgodnie z linią własnej partii, inni w ogóle nie przychodzą. Jak sprawę widzą obywatele? Też są podzieleni.

Badanym przestawiono trzy wyjątki od zakazu aborcji - zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, ciężkie upośledzenie lub choroba płodu oraz pochodzenie ciąży z gwałtu - i zapytano o stosunek do ustawy antyaborcyjnej.

Odpowiedzi w elektoratach

Wykształcenie i miejsce zamieszkania robią różnicę

W podziale na miejsce zamieszkania również widać różnice w poglądach. Osoby z miast od 20 do 100 tys. oraz od 100 do 500 tys. mieszkańców najczęściej opowiadają się za złagodzeniem ustawy. Pozostali badani - ze wsi, z miast poniżej 20 tys. oraz powyżej 500 tys. mieszkańców - są za tym, by ustawy nie zmieniać.